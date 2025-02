Jednání v Rijádu může být snahou Američanů odtáhnout Moskvu od Číny

Francouzský prezident Emmanuel Macron na středu svolal další summit lídrů evropských států - tentokrát včetně Česka, kteří mají debatovat o bezpečnosti a situaci na Ukrajině. Děje se tak po pondělním pařížském jednání, ke kterému byly přizvány jen vybrané státy. Macron uspořádal setkání mimo jiné kvůli tomu, že Spojené státy odjely do Saúdské Arábie jednat pouze se zástupci Ruska - bez účasti válkou zasažené Ukrajiny i Evropy, jež jí dodává pomoc. Americký prezident Donald Trump pak na kritiku Kyjeva, že se jednání neúčastnil, reagoval skandálním výrokem, že na ukončení konfliktu měli tři roky a neměli ho nikdy začínat. „Je možnost, že lidé, kteří rozhodují, co bude Amerika dělat, si nechali poradit, že je potřeba odtáhnout Rusko od Číny, takže mu nabídnou Ukrajinu. Rusové moc dobře vědí, že to je na jejich úkor, protože Číně nemají kromě levných energií co nabídnout. To by byl pro Evropu nejhorší scénář. Pak je tu druhý, že si lidé kolem Trumpa řekli, že to udělají jinak, protože doteď to nikam nevedlo. A tak Rusům dají stůl v Rijádu, který je k tomu ideálním místem, a vyšle se do světa zpráva, že s Rusy se opět jedná, což Američany nic nestojí," vysvětluje ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík. Co přesně to však znamená pro Ukrajinu? A jak by se k tomu měla postavit Evropa?