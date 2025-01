Hollywoodu dochází dech. Filmy a seriály roku 2025 jsou kulturou průměrnosti

Pokračování Mission Impossible s Tomem Cruisem a Bílý lotos zasazený do Thajska jsou světlou výjimkou toho, co v roce 2025 nabízí hollywoodský svět filmů a seriálů, říká ve Výtahu Respektu Jindřiška Bláhová. Většina toho, co nadcházející rok v tomto ohledu přináší, je podle ní naopak ukázkou toho, že Hollywoodu dochází dech. „Je velmi obtížné být nadšený z toho, co jde do kin. Je těžké být nadšený z dalšího Jurského světa, dalšího Supermana, z Minecraft filmu, ale taky z hrané Sněhurky. Vše bez imaginace. Je to obecný trend, kdy se s hollywoodskou produkcí něco děje. Trochu se to promítá i do seriálů; to spoléhání se na velkofilmy, ta minimalizace. A začíná to být z pohledu diváků velmi únavné." Co za tím stojí? Proč je to v Česku jinak a jak by se letos mohla situace ještě zlepšit? A v čem Netflix tak trochu podvádí diváky a divačky?