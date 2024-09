Explozi pagerů chystal Izrael už před 7. říjnem. Hizballáh se nechal obalamutit

Přestože vzájemné téměř každodenní útoky mezi Izraelem a Hizballáhem přetrvávají od loňského 7. října, kdy hnutí Hamás, tedy spojenec libanonského Hizballáhu, zaútočilo na Izrael, tento týden konflikt eskaluje. V úterý v Libanonu explodovala zhruba tisícovka pagerů, což si vyžádalo několik obětí včetně dětí a tisíce zraněných. Libanon a Írán připisují útok Izraeli, který se k tomu ale jako obvykle nevyjadřuje. Světová média nicméně přišla s informacemi, že Izrael útok chystal už dlouhou dobu a firma, od které Hizballáh komunikační zařízení s výbušninou získal, byla nastrčená. „Předcházela tomu kromě samotné výroby dezinformační kampaň, kdy Izrael dlouho šířil informace o své naprosté technologické vyspělosti ve smyslu, že by dokázal ohrozit bezpečnost telefonátů a jiných služeb na normálních telefonech. To přivedlo Hizballáh k tomu, že své členy vybavil pagery," vysvětluje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Zároveň izraelský ministr obrany oznámil, že se Izrael ocitá v nové fázi války. Znamená to ústup z Pásma Gazy, nebo rozšíření konfliktu? Co Izrael útokem skrze pagery vysílá za zprávu?