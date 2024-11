Evropa zůstává ve výrobě baterií závislá na Číně. Švédská firma nenaplnila ambice a krachuje

„Ambice Evropy zbavit se úplné závislosti, situace na trhu, kdy se investoři dívali, kam dají peníze a ambice samotné firmy, která chtěla mít do roku 2030 mít 25% z celého trhu," tak by se podle Filipa Zelenky daly popsat okolnosti, za kterých v roce 2017 vznikla firma Northvolt na výrobu baterií do elektroaut, která měla zajistit konkurenceschopnost Evropy a Spojených států na asijských zemích, především pak na Číně. Jen dva roky po spuštění továrny ve Švédsku ale firma oznámila, že krachuje. „První náznak, že se Northvolt nedaří, přišel už na začátku letošního roku, kdy firma vykázala ztrátu z minulého roku, která se ztrojnásobila a byla vysoká až miliardu dolarů. Firma zároveň oznámila, že získala úvěrové financování ve výši pěti miliard dolarů. Potom už následovala série událostí, které vyústily v instrument ochrany před věřiteli," vysvětluje ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu. Největším akcionářem Northvolt je přitom automobilový koncern Volkswagen, který se sám potýká s problémy. Podíl má ve firmě také BMW. Mohou finanční problémy švédského Northvoltu ohrozit evropské automobilky? Co krach firmy znamená pro závislost Evropy a USA na Číně? A jak je možné, že se čínským firmám na výrobu baterií do elektroaut daří?