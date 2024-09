Evropa potřebuje Aleksandra Vučiće a srbské lithium. Ale musí hrát podle našich pravidel

„Vučić je pro Západ celkem spolehlivý partner pro jednání... Dnes má v rukou větší trumfy, než měl pár let zpátky. Povedl se mu navíc geniální tah vůči domácí opozici. Uzavřel velký obchod s EU a tím delegitimizoval opozici, která se musí vůči němu vymezovat. Do této chvíle se totiž profilovala jako proevropská,“ popisuje dilema na srbské politické scéně analytik AMO Petr Čermák s odkazem na novou dohodu, která má výrobcům z EU zpřístupnit lithium a další suroviny ze Srbska. Bělehrad v červenci obnovil firmě Rio Tinto licenci na rozvoj těžby. Ta by teoreticky mohla pokrýt většinu toho, co Evropa potřebuje k výrobě baterií pro elektroauta i další zařízení. Jaké jsou cíle i taktika srbského premiéra a jak se mu daří udržovat dobré vztahy s Bruselem i Moskvou? Nejen na to se v podcastu (Ne)bezpečí týdeníku Respekt ptal Ondřej Kundra.