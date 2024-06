Euro: Kromě sportu i miliardový byznys, ze kterého kromě Německa těží také Čína

Začíná 17. mistrovství Evropy ve fotbale, které hostí Německo. Začíná v pátek ve 21:00, kdy se v Mnichově utkají domácí se Skotskem, a konat se Euro bude až do 14. července, dokdy se vystřídá deset německých měst. Kromě velké sportovní události je to také miliardový byznys, říká ve Výtahu Respektu František Trojan. „Největší položkou jsou televizní práva a peníze od sponzorů. Tady to už trochu přesahuje fotbal. Například národní mužstvo Německa je už 70 let spojené s místní značkou Adidas, což se má změnit. Sponzorskou část nároďáku má převzít americká společnost Nike, která slibuje minimálně dvojnásobnou odměnu za to, že Německo bude oblékat jejich dresy. Už teď je ten dvojnásobek cca 1,25 miliardy korun," upřesňuje s tím, že mimo hru nezůstává ani Čína. „Šampionát za automobilový průmysl v sadě největších sponzorů nemá žádnou německou automobilku, zato čínského výrobce elektromobilů,. Je mezi top top sponzory a ohrožuje nejen německý, ale i obecně evropský trh. Řešíme to už na evropské úrovni - a mezitím tady máme takhle velkou sportovní událost, která jim dává prostor," dodává František Trojan. Na kolik Euro vyjde? A jaký význam má organizátor UEFA, která o víkendu oslaví 70 let od svého vzniku?