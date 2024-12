EU může pomoct Gruzii sankcemi. Nejspíš by je však zablokoval Orbán

Gruzínská policie zadržela již více než dvě stovky lidí, kteří demonstrují proti rozhodnutí vládnoucí strany Gruzínský sen pozastavit přístupová jednání s Evropskou unií. Členství v ní přitom bylo pro většinu lidí v Gruzii, kteří jsou proevropsky zaměření, nadějí, jak zabránit ruskému vlivu. Paradoxní přitom je, že strana, která koncem října pochybně vyhrála parlamentní volby, se v minulosti také prezentovala jako proevropská. „Už v době, kdy se dostala k moci, tedy v roce 2012, slibovala, že zemi dostane do EU a NATO a zlepší život všem obyvatelům v Gruzii. Že bude zlepšovat kvality různých služeb - sociálních, zdravotnictví, školství, infrastrukturu, atd. Teď se tedy odklání od slibu, že chce zemi dostat do euroatlantických struktur. Dlouhodobě to byla její tvář, ale prakticky to tak není," vysvětluje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. S jistotou je naopak proevropská gruzínská prezidentka Salome Zurabishvili. Může ale jako hlava státu nějak ovlivnit rozhodnutí Gruzínského snu? A může nějak zasáhnout Evropská unie?