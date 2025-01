Diktátor Lukašenka Bělorusům opět ukradl volby. Vyloučení opozice ale dokazuje, že z ní má strach

V Bělorusku se o víkendu konaly prezidentské volby, ve kterých podle očekávání opět zvítězil Aleksandr Lukašenka, který tak vstupuje do sedmého funkčního období. Muž, který je na Západě označován za posledního evropského diktátora, tak délkou vládnutí nemá v Evropě - kromě monarchií - konkurenci. Důvodem je jeho tvrdá ruka, kterou znemožňuje, aby se do voleb zapojila i opozice, říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra s tím, že Lukašenkovi protikandidáti byli jen loutkami vybranými režimem: „Lukašenko podobně jako Putin opozici pozavíral, zlikvidoval ji nebo museli odejít do exilu jako třeba Svjatlana Cichanouska. Odtud ale momentálně nemají možnost výrazněji zasáhnout do politického dění v zemi. Navíc neperzekuuje jen opozici, ale i neziskovky, občanský sektor, média - zlikvidoval právní stát." Jak se před třiceti lety dostal k moci? Jsou účinné unijní sankce? A jak mohou demokratickým běloruským silám pomoct běžní občané? A z čeho má dnes Lukašenka přese všechno strach?