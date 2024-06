Cíle ČR na příštích 30 let? Školství, trh práce, energetika. Udržitelnost ale chybí

V Praze se konala druhá konference s názvem Česko na křižovatce, do které jsou vedle zástupců vlády zapojeni i podnikatelé, zaměstnavatelé, ale také odboráři. Cílem je nejen určit, ale především plnit vizi a strategii státu na příštích 30 let. „Neřekl bych, že má vizi a strategii v konkrétních věcech," hodnotí ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. „Čekal bych příklon a důraz na nějaké odvětví. V ČR se teď diskutuje, že roste obranný průmysl, že budoucností mohou být polovodiče, umělá inteligence." Česko si přitom v tuto chvíli dává za cíl primárně trh práce, školství nebo energetiku. „To jsou takové základní věci, které když se naplní, tak obory, které jsem zmínil, budou mít snadnější život. Ale toto je základ, na kterém se dá stavět, ne vize a plán, kam by bylo možné směřovat." Stojí tedy Česká republika na křižovatce, nebo se jí daří hnout z místa? A co se s vizí a strategií stane v momentě, kdy současnou vládu vystřídá nějaká jiná?