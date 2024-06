Čekání na exemplární rozsudek a možnou výměnu. V Rusku začal proces s Gershkovichem

„Rusko ukázalo, že chce dál pokračovat v kriminalizaci nezávislého a kritického amerického novináře. Případ se posunul do soudního stádia. Nepochybuju o tom, že v něm padne trest, který může být vysoký, a Rusko ho potom využije v politické hře,“ říká Ondřej Kundra. Za jakého ruského občana zadrženého v zahraničí by mohlo chtít Evana Gershkoviche posléze vyměnit? O co dalšího se kolem případu s dvatřicetiletým amerických novinářem hraje? A na jaké další vězněné (nejen) žurnalisty a žurnalistky v Rusku bychom neměli zapomínat? Nejen o tom mluví Ondřej Kundra ve Výtahu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.