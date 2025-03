Brutální, ale přehlížená válka v surovinově bohatém Kongu vrhla podezření i na Apple

Česko navýší humanitární pomoc pro východ Konga. Oznámil to ministr zahraničí Jan Lipavský po středečním telefonátu s ministry zahraničí Demokratické republiky Kongo i Rwandy. Důvodem je eskalace konfliktu po ofenzivě povstalecké skupiny M23, která s podporou Rwandy dobyla města na východě Konga a přispěla k tomu, že je v regionu, který už 30 let sužují boje, jedna z nejhorších humanitárních krizí na světě. Upozornil na to i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Například Británie, Kanada i Německo kvůli tomu pozastavily pomoc Rwandě. Jak ale ve Výtahu Respektu vysvětluje Tomáš Lindner, přístup západních zemí je velmi nejednoznačný: „Už v 90. letech hrály na východě Konga stále důležitější roli tamní nerosty. Podle několika zpráv OSN, kdy poslední je z loňského prosince, dochází k tomu, že Rwandou podporovaná milice M23 na ovládaném území vytěžené suroviny nelegálně vyváží do Rwandy, kde dostanou nové označení a jsou prodávané dál na světový trh. To je to klíčové, oč se tam bojuje." Kritice kvůli tomu čelí například i společnost Apple. Z jakého důvodu? A proč vlastně konflikty v Kongu už před několika desítkami let začaly? Můžete si také přečíst: Život je válka: U nositele Nobelovy ceny míru • RESPEKT