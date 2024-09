Bezpečnostní hrozbou pro Česko není jen Rusko a Čína, ale i klientelismus ve státní správě

Bezpečnostní informační služba zveřejnila výroční zprávu za loňský rok, ve které představuje hrozby, kterým Česko čelí. Tou největší je Rusko a jeho kyberútoky, dále je ale rizikem také Čína, umělá inteligence nebo třeba personální problémy v tuzemské státní správě. „Jde o jakousi formu klientelismu, především v oblasti kybernetiky a IT. Stát není schopný získat a zaplatit kvalitní vývojáče a IT pracovníky, takže v projektech, které by měl dělat stát, se obrací na soukromé firmy. Ty práci vykonají jako oursourcing, zároveň ale zjistí, co stát potřebuje, a BIS upozorňuje, že ty firmy se pak snaží do státní legislativy, případně do některých zakázek dostat body, které jsou výhodné nikoliv pro stát, ale pro soukromé firmy," upozorňuje ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný. „BIS upozorňuje i na jiný konkrétní případ, a to vývoz výrobků dvojího užití, třeba obráběcí stroje, které obsahují součástky využitelné ve zbrojním průmyslu. BIS dokumentovala například vývoz strojů, které přes Kyrgystán skončily oklikou v Rusku, kde mohly být součástky použity třeba při výrobě dronů. A česká státní správa nemá dostatek odborníků, kteří by byli schopní toto kontrolovat." Jakým dalším bezpečnostním hrozbám Česko podle BIS čelí? A jak se mění komunikace Bezpečnostní informační služby vůči veřejnosti?