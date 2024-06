Bedřich Smetana byl rocker své doby a od počátku skladatel evropského formátu

„Zjednodušeně řečeno to byl rokenrol své doby. Polka byl tanec, který odpovídal rebelské povaze Bedřicha Smetany, o níž jsem přesvědčen. Projevovala se i později v jeho operách...Třeba Prodaná nevěsta není žádné idylické dílo. Lidé tam sice tancují ve vesnici a působí to jako pohoda. Ale podstata je, že se obchoduje s ženou, která je na prodej. A zápletka spočívá v tom, že si jí naštěstí vezme ten správný, kterého má ráda, ale stejně za ni musí zaplatit,“ říká scénárista a spisovatel Pavel Kosatík, který čtyři roky pracoval na knižním životopise Bedřicha Smetany v němž vidí společenského reformátora, který podle něj snese srovnání s Tomášem Garriguem Masarykem. Na co během rešerší přišel? Kterou část Smetanova života by si vybral, kdyby psal scénář pro televizi? V čem zůstává skladatel 200 let po svém narození nepochopený a nedoceněný? Nejen na to se ptal Štěpán Sedláček spisovatele Pavla Kosatíka v rámci debaty na festivalu Smetanova Litomyšl.