Sally Rooney už nechce být hlasem mileniálů

Hrdinové a hrdinky Sally Rooney jsou v podstatě neustále ponořeni do vzájemné komunikace přes různé druhy digitálních platforem, zároveň se ale často cítí osamělí a nejistí. Navazují vztahy, přitom se ale nechtějí brzy usadit, jako to dělaly předchozí generace. Lásku hledají napříč různými bariérami, jako je věk nebo společenská třída, což Rooney vyneslo další mediálně vděčnou nálepku, tentokrát „Jane Austenová pro mileniály“. Tohle všechno přitom mladá irská autorka zprostředkovává mimořádně pohlcujícím stylem psaní, který působí, jako by každá slabika ve větě byla až matematicky přesně vybalancovaná k dosažení maximálně přirozeného efektu. A platí to jak v dialozích, tak ve velmi autenticky působících popisech milostných scén.