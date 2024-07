Babišova nová pravicová frakce bude bez vlivu v EP, ale je to signál pro české voliče

K nové frakci v Evropském parlamentu, kterou chce založit hnutí ANO Andreje Babiše, maďarská strana Fidesz premiéra Viktora Orbána a pravicová Svobodná strana Rakouska, kteří se již spojili pod názvem Patrioti pro Evropu, se přidávají i uskupení z dalších evropských států. Podle italských médií tak chce učinit krajně pravicová italská Liga vedená vicepremiérem Matteem Salvinim, portugalská Chega ze stejného spektra - a není vyloučena ani francouzská pravicová strana Národní shromáždění Marine Le Pen, která vyhrála první kolo předčasných voleb. „Pokud ta frakce vznikne, bude spíše na okraji," říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán, podle kterého je účast ANO ve spoluzaložení nové frakce, která chce bojovat proti nelegální migraci a současné podobě Zelené dohody, signálem hlavně pro domácí politiku. „Přestože nebudou mít v Evropském parlamentu vliv, budou hodně hlasití, budou to kritizovat, využijí to jako signál pro vlastní voliče, kterým pak budou moct říct, že bojují tam za jejich zájmy." Jaká jsou pravidla pro vznik nové frakce? A co stojí za výraznou politickou změnou Andreje Babiše, který ze zajeté liberální frakce přechází do krajně pravicové?