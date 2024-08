Babiš, Piráti a kauza migranti: Je důležitější svoboda projevu, nebo ochrana pověsti?

Vrchní soud v Praze rozhodl ve sporu Pirátů a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše neúplně, tedy nesprávně. Vyplývá to z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu, který zrušil loňské rozhodnutí a vrátil ho k opětovnému projednání. Jde o případ, kdy Andrej Babiš před volbami do sněmovny v roce 2021 napsal na nynější síť X příspěvek, ve kterém naznačil, že Piráti "chtějí lidem nastěhovat do domácností migranty". Vrchní soud Babišovi nařídil příspěvek smazat, Nejvyšší soud ale namítl mimo jiné, že je potřeba poměřit právo na svobodu slova s právem na ochranu pověsti právnické osoby. „Vrchní soud řekl, že je to nepřijatelné, protože Andrej Babiš dal bytové politice jiný kontext, spojil ji s migrací, a že v demokratické společnosti není přípustné, aby někdo takto účelově poškozoval něčí pověst. A Nejvyšší soud teď řekl, že se Andrej Babiš omlouvat zatím nemusí, a vrátil to Vrchnímu soudu. Neřekl, že by Babiš nemusel být shledán vinným, ale řekl, že je to nedostatečně odůvodněné, že poškodil pověst Pirátů," říká ve Výtahu Respektu Andrea Procházková. Kde je hranice mezi svobodou slova a ochranou pověsti? Jaké jsou podle soudu možné výklady Babišova příspěvku o Pirátech a migrantech? A jaký další vývoj by spor mohl mít?