Když voják a motorkář řekne, že péče o duševní zdraví není slabost. Prezidentovo zapojení do osvěty je klíčové

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor se Silvií Lauder
Září a říjen by se daly nazvat měsíci duševního zdraví. Zatímco na 10. září připadá Světový den prevence sebevražd, přesně o měsíc později je Světový den duševního zdraví. Národní ústav duševního zdraví a Ústav zdravotnických informací a statistiky při této příležitosti upozornily, že sebevražednost je v Česku nad průměrem EU. Upozornily však na mezery v datech. V čem spočívají? Kdo si v Česku nejčastěji bere život? Na koho se lidé, kteří mají problémy s duševním zdravím nebo jejich blízcí, kteří jim chtějí pomoct, mají obrátit? A proč je důležité, že se prezident Petr Pavel zapojil do osvětové kampaně s názvem To chce odvahu? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu Silvie Lauder.
