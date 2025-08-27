Případ Kutnohorské sekty se rozrůstá. Kvůli umučení v lese půjde k soudu šest lidí
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Martinem Štorkánem
V kauze takzvané Kutnohorské sekty, kolem níž se pohybovala zhruba třicítka lidí a několik z nich včetně vůdce Richarda Šiffera přišlo o život, došlo k dalšímu posunu. Státní zástupce obžaloval šest lidí, kteří se měli podílet na lesních rituálech, po nichž po mučení zemřel jeden z členů sekty. Informaci přinesl Český rozhlas s tím, že obžalovaní se budou zpovídat z trestných činů vydírání a neposkytnutí pomoci. O co přesně v tomto konkrétním případě šlo? Jak pokračuje soudní proces se členkami sekty Irenou a Magdou, které měly podle obžaloby vůdce Šiffera usmrtit? A v čem je kauza takzvané Kutnohorské sekty v Česku bezprecedentní? Nejen o tom mluví ve středečním Výtahu Respektu Martin Štorkán.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série