Plasty
13 článků
Civilizace10 minut
Je plast past?
Neviditelné úlomky umělých hmot, mikroplasty, jsou už všude kolem nás – i v nás
Michal Černý 19. 5. 2019
Civilizace2 minuty
Chvála plastu
Vojtěch Kotecký6. 10. 2018
Kontext11 minut
Najít svou hranici
Jak se žije lidem, kteří vyhazují minimum plastového odpadu
Petr Horký, foto: Milan Jaroš7. 7. 2018
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Společnost2 minuty
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Respekt9. 6. 2018
4490 obalů. Můj rok s plasty
Pavel Turek21. 4. 2018
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Denní menu2 minuty
Britský řetězec vyhlásil konec plastových obalů
Andrea Procházková16. 1. 2018
Denní menu2 minuty
Keňa zavedla nejtvrdší zákaz plastových sáčků na světě
Ivan Lamper30. 8. 2017