Maďarští vědci trpí syndromem huxitu

Maďarská věda trpí. Nikoli nedostatkem vědců nebo nápadů, ale tím, že v praxi je pod unijními sankcemi, řekl tamnímu nezávislému deníku Népszava přední virolog Gábor Kemenesi. Evropští věci nemohou s maďarskými spolupracovat a maďarští se zase nemohou obracet na evropské. “Jako by nás odpojili od mobilní sítě,” popsal Kemenesi.

Je to výsledek předběžného trestu pro domnělé omezování akademické svobody Orbánovou vládou. Kabinet v roce 2021 dostal pod svou kontrolu drtivou většinu maďarských univerzit. Doposud státní instituce přešly do rukou čerstvě založených a bohatých nadací, které jsou zcela pod kontrolou státostrany Fidesz - jež tak získala naprostý vliv i na vysokoškolské vzdělání v zemi.

Reakce Unie byla taková, že v rámci šetření údajných maďarských útoků na právní stát zastavila předběžně podstatnou část unijních strukturálních fondů - a od začátku letošního roku také účast na vědeckých programech včetně Erasmu.

Maďarská vláda - konkrétně superministr Tibor Navracsics. jakási obdoba Karla Havlíčka z Babišových vlád - od té doby uklidňuje domácí publikum a veřejnost, že je to jen malý problém; technikálie, kterou se podaří hravě vyřešit. Jak se ale ukazuje, pořád se to nedaří a maďarská vědecká komunita to velmi cítí.

Ruší se domluvené studijní a badatelské pobyty jak pro cizince v Maďarsku, tak maďarské výjezdy do zahraničí. Do nových mezinárodních bádání se už maďarské ústavy nezapojují - projekty s jejich účastí by totiž nedosáhly na nezbytné unijní financování.

Jak připomíná Kemenesi, ve stejné situaci se ocitli britští vědci po brexitu, a celou věc se podařilo vyřešit až letos. “A to byl ten problém součástí veřejné debaty a věnovaly se mu největší deníky. Tady je ticho, nikoho to nezajímá,” říká Kemenesi s tím, že ani neví, koho se obrátit.

Podle něj jen otázkou času, kdy začnou vědci odcházet do zahraničí, pokud se vládě politicky nepodaří návrat maďarské vědy do Evropy vyjednat. Britům to trvalo čtyři roky - a jak upozorňuje Kemenesi, to je ve vědě dlouhá doba. Britské ostrovy opustila řada perspektivních vědců, kteří prostě neměli co kloudného dělat a nechtěli ztrácet cenný badatelský čas.

