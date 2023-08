Jak krásně je u Balatonu? A jak draho?

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Maďarská média v létě své čtenáře a posluchače o situaci na Balatonu zpravují pilně. Jaké je počasí, jak plné jsou pláže, kde jsou na cestě směrem k maďarskému moři dopravní zácpy. Maďaři to s ním mají podobně jako Poláci s Baltem - a Češi asi s ničím. Žádnou takovou destinaci nemáme. Takovou, kterou domácí milují a je opředená rodinnými mytologiemi a vzpomínkami. A která cizincům přijde trochu legrační a nedostatečná, protože je studená/mělká/… přesto ji vcelku hojně navštěvují. Máchovo jezero je moc malé a Lipno je moc u hranic.

Když v maďarských zprávách běží relace o Balatonu, jde samozřejmě kromě praktických informací také o turistický ruch a jeho příspěvek k hrubému domácímu produktu i starost o atraktivitu vlastní země pro okolní svět. “Rusové letos určitě nepřijedou, a co Němci a Holanďané, ti dorazí?” Ale je to i zpráva o Maďarech samých: Jaké to letos je u Balatonu? Jaké letos je maďarské léto, jak si ho užíváme?

Není proto divu, že velkým tématem nyní je, že si letos Maďaři léto moc neužívají, a jestli ano, tak ne u Balatonu. Maďarské jezero v poslední dekádě zažilo stejný příběh jako jiná středoevropská turistická lákadla. Návštěvnost rostla a ceny spolu s nimi, ale relativně bohatnoucí maďarští turisté to snášeli a přijížděli ve stále větších počtech. Najít místo na pláži bylo v uplynulých letech složité, dobré hotely a penziony bylo záhodno rezervovat s několikaměsíčním předstihem. Ideálně s ročním, rovnou při odjezdu.

Letos je to jinak. Turistů je objektivně méně, a jak píše nezávislý server Telex, “i volný stín se hravě najde”. Hlava zdejšího turistického sdružení, i Česku známý vinař Bence Laposa, si stěžuje, že za to může zlovolná mediální kampaň, která šíří zvěsti, že dovolená v Chorvatsku je levnější, a že je snad i čas na žalobu. Ta skoro určitě neuspěje a přesná souhrnná čísla za sezónu ještě nejsou, ale Balaton zkrátka je pustší. Cizinci nemají důvod jezdit ve větších počtech a Maďaři svou absenci hlásili předem - z průzkumů vycházelo, že víc lidí než jindy na žádnou dovolenou letos nepojede. Další si zase mohou dovolit jen jednu letní rekreaci. A když mají volit, tak chorvatské moře možná je dražší než to domácí, ale zase ne tak o moc. A je skutečné.

Vysoká inflace a obavy z budoucna se potkávají s dalším pobalatonským trendem. Mít letní dům u jezera v Maďarsku vždy platilo za znak úspěšných rodin; v každé době a každém režimu. Není divu, že současná politická elita kupuje další a další nemovitosti, někteří ministři Orbánovy vlády jich mají několik.

Větší problém než politické chaty jsou ale nákupy podnikatelských a developerských skupin, s vládou přitom velmi často úzce propojených. Za dobré ceny skupují pobřežní parcely, rostou na nich hotely a privátní apartmánové komplexy. Počet veřejnosti přístupných pláží klesá a s tím rostou ceny vstupného nebo langošů. Jak politici - kteří nepatří k vládnímu hnutí Fidesz - upozorňují už několik let, běžný Maďar to má u Balatonu těžší a těžší a dražší a dražší.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter