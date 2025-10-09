0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10. 9. 20255 minut

Sečteno, podtrženo: Kam jdou národní dotace – Duše českého voliče – Francie jako nové Řecko?

Letos patříme do třetiny nejrychleji rostoucích ekonomik unijního bloku

Filip Zelenka

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Vítám vás u newsletteru Sečteno, podtrženo, ve kterém vás pravidelně upozorňuji na pohyby v politice, ekonomice a společnosti. Pojďme tedy k výběru událostí z uplynulých dní:

Kam jdou národní dotace. Ačkoli se o dotacích mluví čím dál častěji, paradoxně není moc jasné, co přesně ten termín označuje. Ekonom Daniel Bárta z Národní rozpočtové rady si nyní naštěstí dal tu práci a vytvořil studii, ve které to podrobně popisuje a spolu s tím mapuje, kam směřují dotace, o nichž rozhodují čeští politici. Z jeho práce, která si jako dotace vymezuje peníze od státu pro podnikatelské a neziskové subjekty, vychází, že ve státním rozpočtu za rok 2024 připadá na dotace zhruba 75 až 85 miliard korun. Což v celkových výdajích ve výši 2 bilionů korun znamená zhruba půl procenta. (Centrum veřejných financí)

↓ INZERCE

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Politici z různých stran občas tvrdí, že schodky státního rozpočtu vyřeší seškrtáním dotací, často se zmiňuje financování neziskovek. Z dat, které dal přehledně dohromady Daniel Bárta, vidíme, že to zkrátka nevychází. Samozřejmě škrtat některé dotace lze, ale výsledná úspora nikdy nebude tak velká, jak by se mohlo z vyjádření politiků zdát. Nyní alespoň tedy víme, o jak velkém balíku peněz se bavíme.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články