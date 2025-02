Přepálil Donald Trump nástup do funkce?

Může se situace otočit opačným směrem? Jaká je vlastně v tuto chvíli podpora Donalda Trumpa? Dostávají Američané to, co si odhlasovali? Nemůže nastat situace, kdy to zacyklená skupina v okolí mocí opilého prezidenta přežene, zajde příliš daleko a ztratí podporu? Vlastně by bylo překvapivé, kdyby k tomu nedošlo. Trumpův nástup do úřadu je tak energický, že spíše než evoluci připomíná revoluční zvrat. To tvrdá část jeho voličů jistě očekávala – nicméně odpověď je zatím nejednoznačná. Trump začal v úřadu s oblibou mírně nad 50 procent, což je na něj vlastně dobrý výsledek, ale v prvních týdnech jeho podpora mírně klesá. Nejedná se o dramatický propad, ovšem dostal se tím do záporných čísel: mírná většina Američanů v tuto chvíli jeho působení v úřadu hodnotí negativně.