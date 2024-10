J. D. Vance boduje s vydezinfikovaným Trumpem

V úterý se odehrála debata potenciálních viceprezidentů. A umírnění Američané dostali, co chtěli: civilizovanou debatu bez velkého vzrušení, o tématech, která jsou skutečně důležitá (na rozdíl od množství lidí na mítincích Donalda Trumpa). Byla to trochu nuda, ale to od racionální argumentace vlastně chceme.