Ivana Tykač obměnila tým i ambice, povolala i Harariho
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České think tanky, které mají reálný politický vliv na podobu zákonů a reforem, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. To si evidentně uvědomila i Ivana Tykač spolu se svým týmem, když v roce 2023 založila Solvo. V prvních dvou letech institut představil veřejnosti řadu výzkumů např. o krizi mužství či odolnosti Čechů, teď Tykač obměnila tým a zvýšila ambice: představila první návrh reformy a zapůsobila na Babiše.
„Dream team“ opustily v posledních měsících výrazné tváře. Po podzimních volbách ze Solva odešel Robert Plaga, který dal přednost vedení ministerstva školství. V lednu odešla bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Žádné drama, prostě se změnily aktivity Solva, rozchod v míru,“ objasnila stručně důvody redakci. Pomáhat institutu nebude už ani bývalý český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Od května je vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči NATO a podle svých slov už na to teď nebude mít čas. Přes zmíněné odchody se ale Ivaně Tykač daří.
Občas se o ní ostatně spekuluje jako o možné kandidátce na hlavu státu; každopádně má na to finance, silné zázemí, pořád vlivný tým a v žebříčcích nejvlivnějších žen Česka se drží na předních příčkách. A její činnost lze brát i jako testování terénu. Sama to prozatím odmítá.
Jak už Respekt popsal v květnu, manželka jednoho z nejbohatších Čechů prezentovala výsledky svého think tanku přímo ve Strakově akademii. Vlivná developerka a mecenáška před premiérem a odborníky četla desatero, které má zvrátit strmě klesající porodnost. Třeba ve školství nabízí zkrátit povinnou školní docházku, a naopak poslat děti na dva roky povinně do školky. Navrhuje objemné finanční injekce do prorodinné politiky, ale třeba i vyšší sociální pojištění pro bezdětné nebo odchod do důchodu v 73 letech.
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