Hyperpopový koncert pro teenagery, co nikdy nechodili ven

Tvůrčí začátky Ashe Gutierreze, který vystupuje pod jménem Glaive, sice vůbec neodpovídají muzikantským zvyklostem, zároveň jsou v mnohém typické pro generaci, která prožívala určující teenagerské roky v lockdownové izolaci. Se skladbou I wanna slam my head against the wall se Glaive stal v roce 2021 nejžhavějším jménem vlivného playlistu hyperpop na Spotify, který určil popové trendy začátku dvacátých let.