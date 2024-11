Co znamená být dítě z paneláku

Bylo to právě v první půli osmdesátých let, kdy se trendy populární hudby východního a západního bloku poprvé dotkly. Depeche Mode během nahrávání v berlínských Hansa Studios byli zvědaví na to, co se děje za železnou oponou, a sovětské perestrojkové kapely jako Kino zase hltaly, co se děje v Británii, a chtěly se tomu maximálně přiblížit. Pocit melancholie byl společný – a do značné míry přetrval dodnes.