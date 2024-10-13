Metropole
16 článků
3 minuty
Ivan Gabal13. 10. 2024
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Téma12 minut
Změnit směr je vždycky boj
Janette Sadik-Khan o sobě může prohlásit to, co si může dovolit opravdu jen málo lidí. Totiž, že změnila tvář New Yorku – z města zaplaveného auty na metropoli, která dnes vedle ucpaných ulic nabízí i 650 kilometrů cyklostezek a desítky náměstí a ploch, kam už auta nemohou.
Silvie Lauder20. 11. 2023
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Před branami vždycky stojí barbaři
Bianca Bellová27. 5. 2023
Kontext15 minut
Žít Kodaň
Na návštěvě ve městě, jehož měřítkem je člověk
Silvie Lauder17. 7. 2022
Rozhovor15 minut
V Praze je mlha, v níž se jde schovat
Helen Oyeyemi patří mezi nejvýraznější současné britské prozaiky, přestože na ostrovech už čtrnáct let nepobývá a polovinu z toho času má za svůj domov Prahu. Recenzenti označují její romány za magické či snové a platí to i pro Perník, který nyní vychází v češtině.
Petr Horký19. 12. 2021