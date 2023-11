Nesníst město zevnitř

„Bydlíme tu,“ oznamoval obří billboard na domě v amsterodamské čtvrti červených luceren, vyhlášeném centru sexuálního turismu. Billboard s fotografiemi konkrétních obyvatel vyvěsili letos v březnu právě oni. Došla jim trpělivost. S některými z dvaceti milionů turistů, kteří ročně navštíví hlavní město Nizozemska s populací zhruba devět set tisíc a promění ho v jednu velkou party, ve které se podle znepokojených „domácích“ nedá žít. Nemalou část návštěv – hlavně skupiny mladých mužů (třeba z Velké Británie jich ročně přijede milion) – láká často a zcela nepřekvapivě právě legální prostituce a marihuana, které zásadně přispívají do městského rozpočtu. Slovy jednoho tamního zastupitele, přijeli do Nizozemí „na dovolenou od morálky“. Do muzeí a galerií, kde by je nejraději vidělo jejich vedení, si cestu nenajdou.

Ačkoli na průčelí pražských domů žádné zoufalé nájemnické billboardy zatím nevisí, cedule v centru kolem Staroměstského náměstí hrozí tučnou pokutou narušitelům veřejného pořádku. Vzkaz míří jednoznačně na turisty, kterých do Prahy ročně přijede osm milionů. Mnohé z nich přitahují podobné atrakce jako v Amsterodamu – levné a dobré pivo i sexuální turismus. Byť v posledních letech s bohatnutím obyvatel Číny stoupá počet turistů z Asie, které lákají památky a nákup značkového oblečení. Podobné pokusy o regulaci veřejného prostoru s ohledem na místní obyvatele, kteří v turisticky nasycených centrech bydlí, je možné sledovat v řadě dalších evropských měst.