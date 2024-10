Praha již ne zlatá, ale prorezlá?

Množí se projevy stagnace Prahy. A když netáhne Praha, zpomaluje celé Česko. Zkuste si indikátor nad jiné, letiště. Třeba vídeňský Swechat je v sobotu v letní sezoně globální babylon, včetně zámořských a dálněvýchodních letů. Zatímco v Praze jsou na stojánce dvě tři éra, ve Vídni je odlet každých pět minut. Když vám spoj z Vídně do Prahy uletí, pod letištěm naskočíte do vlaku a za 20 minut jste na Wien Hauptbahnhof, kde stačí počkat na příští vlak do Česka. V Praze se z letiště narvete do autobusu nebo trolejbusu, ve Veleslavíně se přesunete na metro a s dalším přestupem vystupujete za bezmála hodinu na hlavním nádraží. Jak dlouho tento stav již trvá? Ani se neptejte.