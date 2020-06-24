Město v létě
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Město v létě8 minut
Hledá se nový turista
„Ztrátu peněz z cestovního ruchu, o které Praha přišla a přijde, pocítí celé Česko. Zároveň se ale naskýtá šance, jak z neregulovatelného disneylandu udělat opět atraktivní místo,“ říká pražská radní pro kulturu a turistický ruch Hana Třeštíková.
Kateřina Mázdrová24. 6. 2020
Moje město: ÚSTÍ NAD LABEM
Jiří Bartůněk, malíř
24. 6. 2020
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Město v létě15 minut
I dům může umřít
Miluje ruch velkoměsta i divoká a zarostlá „nemísta“ bez zjevného účelu, jimž věnovala jednu ze svých knih. Urbanistka, architektka a básnířka Anna Beáta Háblová se zabývá funkčností měst, přívětivostí architektury i veřejného prostoru, ale také specifickou poetikou, kterou přináší život v nich.
Silvie Lauder24. 6. 2020
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Moje město: ZNOJMO
Andrea Krejčí, projekt Umění do Znojma
24. 6. 2020
Moje město: TŘINEC
Jan Delong, básník, Knihovna Třinec
24. 6. 2020