Doba dřevěná

Na sítích podobná videa prakticky nelze minout. Chlapík uprostřed lesa ve zrychlené sekvenci na sebe staví jednu kládu za druhou, až před ním po několika minutách vyroste útulně působící chaloupka ze dřeva. Případně je možné se na chvíli zasnít na některé z webových stránek nabízejících víkend v maringotce v lese nebo v chatě na horách. Právě tyto obrázky zpravidla rámují naše povědomí o tom, jak vlastně může stavba ze dřeva vypadat. Alespoň místní povědomí: relevantní data sice nemáme, ale můžeme si snadno domyslet, že pokud v ulicích denně nevidíme žádné „ambicióznější“ stavby ze dřeva, logicky ani nevíme, že by tady mohly vznikat.

Tenhle pocit se teď možná pomalu mění. V Česku, konkrétně v pražských Řeporyjích, rychlým tempem rostou do vzduchu první větší budovy. Kvůli zdejší legislativě zatím nemohou být vyšší než čtyři patra, ale i to se má brzy změnit. V čem tedy tkví (západními metropolemi v posledních letech objevené a rozvíjené) kouzlo dřevostaveb? A kdy se jejich rostoucí popularita přelije i do Česka?