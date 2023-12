Taylor Swift: Popová hvězda pro svět, který se nemění k lepšímu

Nikdo nečekal, že taková situace ještě může nastat. V době internetem rozdrobeného publika a rozklíženého gramoprůmyslu se náhle objevila hvězda, jejíž univerzální obliba a vášně, které vzbuzuje, připomínají časy Elvise Presleyho, beatlemánie či vrcholného období Michaela Jacksona. Rok 2023 byl rokem Taylor Swift, a to s natolik obřím náskokem, že se tato hudebnice dá počítat za zcela samostatný sektor zábavního průmyslu.

Odhady magazínu Billboard tvrdí, že za své turné, koncertní film a merchandising v součtu utrží dvě miliardy dolarů, což je číslo, které se již blíží výši HDP malé země. Stala se první žijící umělkyní, které se kdy podařilo mít v americké albové top 10 pět různých desek naráz. A co je úsměvné, ale také vypovídající: vydavatelství Gannett, které je největším vydavatelem novin v USA, zřídilo samostatnou pozici zaměřenou čistě na informování o této zpěvačce. Nehledě na to, že s jejím jménem je spjata i obří a velmi loajální fanouškovská základna. Tzv. swifties patří převážně do generace mileniálů a disponují velkou ekonomickou silou a zároveň se jedná o obávané protivníky v on-line prostoru. Svou oblíbenkyni brání, kdykoli o ní někdo pronese kritická slova – a své si s nimi užili i publicisté a publicistky recenzující její alba. Taylor Swift tak dominuje populární kultuře způsobem, o němž by si nikdo v minulém desetiletí nepomyslel, že je možný.

Show i mimo pódium

Za bezkonkurenčním úspěchem Taylor Swift totiž stojí mimo jiné schopnost pochopení pro to, co obnáší být hvězdou v době streamování a sociálních médií. Což znamená především skutečnost, že show se odehrává stejnou měrou na koncertním pódiu jako mimo něj. A záminkou pro show se může stát naprosto cokoli.

Už od chvíle, kdy ji v roce 2009 o její první velký hvězdný moment oloupil Kanye West (při předávání cen MTV nakráčel na pódium a nesouhlasně přerušil její děkovnou řeč za klip roku s tím, že nejlepší video natočila Beyoncé), si Tay- lor Swift začala uvědomovat, jakou sílu má propojení událostí z jejího života s písněmi. Sláva je v jejím podání neustálé zpracovávání její vlastní reputace – Reputation, což je slovo, které dokonce posloužilo coby název pro jedno její album. Nehledě na to, že námětem drtivé většiny písní, které Taylor Swift zpívá, je Taylor Swift sama.

Od krátkodechého románku s Mattym Healym, zpěvákem kapely The 1975, v první půli roku 2023 po současný ostře sledovaný vztah s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem umí Taylor Swift mistrovsky propojovat události osobního života se záminkami pro vydání nového singlu, klipu či oznámení turné. Dokonce i opětovné nahrávání svých starších alb, jímž se snaží získat kontrolu nad vlastní tvorbou tak, aby na ní nemohl vydělávat nikdo jiný než ona sama, umí veřejnosti prodat jako věc spravedlivé pomsty hamižnému hudebnímu průmyslu.

Zatímco mnoho jiných celebrit se snaží oddělit veřejnou tvář od té soukromé, Taylor Swift pracuje se svou imagí všude, kde se objeví. Celé to velmi trefně vystihla americká autorka, esejistka a novinářka Anne Helen Petersen, když na svém Substacku konstatovala: „Taylor nevytváří album, ale bulvár povýšený na umění.“

Chuť utrácet

Taylor Swift se katapultovala na vrchol jako bezkonkurenční postpandemická hvězda i díky proměně posluchačských preferencí a souběhu společenského vývoje. Všímá si toho profesorka Elizabeth Scala, která se sice více než na současný pop specializuje na anglickou středověkou literaturu a specificky na dílo ostrovního básníka Geoffreyho Chaucera, ovšem u Taylor Swift našla motivy, které z akademičky v americkém Texasu v posledních dvou letech udělaly bezmála mediální hvězdu. Na rozhovor se u ní objednávají největší anglosaská média od britské stanice BBC po americký časopis The Atlantic.

Podle Elizabeth Scala hraje u Swift roli vzestup fenoménu, který nejen ona nazývá „girl culture“ – tedy kultura o dívkách a pro dívky. V literatuře a dalších druzích umění vždy vystupovaly adolescentky a mladé ženy jako hrdinky a také na ně díla mířila jako na čtenářky či posluchačky.