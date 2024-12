Vyvolat chaos, podpořit separatisty a odtrhnout kus země 

Nespravedlností má Ibragimova na mysli rozhodnutí ministerstva vnitra, které v průběhu roku 2023 z utajovaných důvodů Liščenjukovi zrušilo trvalý pobyt v Česku. Liščenjuk se to snažil zvrátit u soudů s cílem vysoudit si možnost zde dál být. Soudy, jež trvaly do letošního léta, potvrdily, že úřady postupovaly správně. Liščenjuk v reakci na to musel do konce srpna opustit zemi, což udělal.