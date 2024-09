Ukrajinský výpad za hranice začal fungovat. Rusové nemohou doplňovat jednotky u Pokrovska

Když Ukrajina na začátku srpna zahájila svůj útok na Rusko, kde zabrala přes tisíc kilometrů čtverečních a více než sto vesnic, bylo jedním z častých vysvětlení vojenských analytiků, že možným cílem průniku do Kurské oblasti může být snaha odvolat k obraně obsazovaného regionu část ruských sil právě z východní fronty. To by snížilo tlak na tamní vyčerpané ukrajinské jednotky a zvýšilo šanci Ukrajinců udržet Pokrovsk – klíčovou baštu bránící Rusům postupovat dál do vnitrozemí na další velká ukrajinská města. Tedy na současné administrativní centrum Donbasu, dvojměstí Kramatorsk-Slavjansk, ale také na velké metropole Záporoží, Dnipro a Cherson.