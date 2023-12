Konečně někdo normální. Zastaví republikáni Donalda Trumpa?

Americký miliardář Charles Koch má na americké levici zhruba stejnou pověst jako George Soros na americké pravici. Tedy pověst tajuplného a démonického boháče, z jehož bezedných kapes vyvěrá proud dolarů, korumpuje americkou demokracii a pomáhá financovat spiklenecké hry ideologických oponentů. Koch spolu se svým dnes již zesnulým bratrem v minulosti financoval kde co a kde koho, od libertariánských think tanků přes odpůrce antiklimatické regulace po radikální politiky hnutí Tea Party. Minulý týden se jeho politická organizace Prosperity Action dostala opět do titulků: podpořila totiž před prvním kolem prezidentských primárek bývalou guvernérku Jižní Karolíny a bývalou velvyslankyni USA při OSN Nikki Haley. Jejím hlavním protivníkem v nadcházejících kláních není nikdo jiný než exprezident Donald Trump.

Část americké Republikánské strany se totiž stále ještě snaží zabránit tomu, aby byl oficiálním stranickým kandidátem v prezidentských volbách konaných v listopadu příštího roku. Sešikovali proti Trumpovi hned dvanáct kandidátů, proti jeho návratu brojí umírnění konzervativní komentátoři i bohatí donátoři jako právě Charles Koch. Na první pohled je to přitom marná snaha, podle průzkumů Trump poli republikánských uchazečů o nominaci naprosto dominuje.

V tuto chvíli například vykazuje v celoamerických průzkumech podporu 61 procent republikánských voličů, na druhém místě je guvernér Floridy Ron DeSantis s pouhými 14 procenty. O trochu míň beznadějně nicméně vypadá situace v prvních státech, v nichž se krátce po Novém roce primárky skutečně rozjedou – v Iowě, New Hampshire a Jižní Karolíně. I tady všude sice vede exprezident, ale rozdíl je zhruba o 20 procent méně dramatický. A na tomto pozadí se odehrává drama, ke kterému se pravicoví odpůrci Trumpa zjevně upírají.

Ještě před pár měsíci byl za jedinou představitelnou konkurenci považován zmiňovaný DeSantis, jehož strategie spočívá na představě, že by šlo kandidovat coby slušná varianta dominantního populisty – jako Trump s lidskou tváří či představitel trumpismu bez Trumpa. Tato teorie se ale hroutí. DeSantis už dlouhé měsíce systematicky padá a na jeho místo se dere právě Nikki Haley. Bývalá diplomatka táhne do boje se zcela jinou představou o antitrumpovské alternativě a v New Hampshire či domovské Jižní Karolíně již DeSantise předstihla. Po zisku oficiální podpory od Charlese Kocha ji navíc čeká mohutná finanční injekce a podpora léty prověřené předvolební mašinerie, kterou konzervativní podnikatel vybudoval.

Pokud existuje naděje na odstavení Trumpa, pak spočívá v tom, že v následujících šesti týdnech, jež do odstartování primárek zbývají, nabere Haley mohutné tempo, stáhne Trumpův náskok, přesvědčivě porazí DeSantise – a v kombinaci se soudními spory, které Trumpa čekají, zvrátí dynamiku vývoje na americké pravici. První kola primárek již v minulosti dokázala rozbít samozřejmé představy: vyprávět by mohla třeba favorizovaná Hillary Clinton.