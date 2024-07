Jan Špaček: natáčení s politikem musí být dokonalá inscenace

Mezi youtubery sice nepatří mezi ty úplně nejsledovanější – se svými 50 tisíci odběrateli mu k metě TOP 50 chybí dobrých 380 tisíc odběratelů. Současně se mu ale povedla jedna zásadní věc: dnes je relevantním hráčem v české politice, respektive jedním z hybatelů způsobu, jak se o české politice informuje. Mezi nadšenci do politiky se od posledních sněmovních voleb, kdy se svou tvorbou začínal, stal neodmyslitelnou součástí předvolebních kampaní. Možná i proto k němu politici chodí přesto, že zvítězit v jeho rozhovorech je prakticky nemožné. Mnohem spíše jde o to prohrát s co největší dávkou cti.