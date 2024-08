Elon Musk pomohl rozdmýchat britské nepokoje. Kam až sahá moc technologického oligarchy?

Dva výtržníci s mimořádně hlasitým „megafonem“ povzbuzující násilný dav a zpochybňující demokraticky zvolené politiky i soudní systém ovšem před soudem nestojí, přestože není pochyb, že v nepokojích sehráli klíčovou roli. Kromě jednoho britského radikála je to nepochybně muž, který ani nemá britské občanství – Elon Musk. A nejen v Británii se nyní rozbíhá debata, co přinese éra, v níž je nejbohatší člověk světa a muž s obrovským globálním vlivem schopen uvrhnout do chaosu doslova celý – a relativně mocný – stát.