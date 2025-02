Dokázala by se Evropa ubránit Rusku bez Američanů?

Další krok vpřed ve schopnosti se bránit bude představovat letošní summit NATO v Haagu. Mělo by tam dojít k závazku, že u výdajů na obranu už nestačí jako dosud dvě procenta HDP, ale členové Aliance budou muset vydávat 3,5 procenta. V případě Česka současný premiér Petr Fiala řekl, že kdyby se dostal znovu k moci, nastavil by kurz tímhle směrem (jinou věcí je, že Česku by trvalo minimálně několik let, než by se zmíněný skok podařil zrealizovat, protože ministerstvo obrany a armáda nemají připravené veřejné nákupy velkého množství vojenského materiálu, které by šly hned uskutečnit – je to administrativně náročné).