Die Zeit: Na severu Gazy se šíří hladomor. Naplňuje izraelský postup znaky genocidy?

Podle Izraele je cílem zabránit Hamásu, aby se zde znovu usadil. Humanitární organizace a mnozí právní experti však toto opatření považují za úmyslné vyhladovění tamních civilistů. Pokud mají pravdu, jednalo by se o válečný zločin, který by mohl mít dopad i na řízení před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu. V prosinci loňského roku obvinila Jihoafrická republika Izrael z genocidy palestinského obyvatelstva a soud skutečně začal tento případ řešit. To znamená, že vidí přinejmenším riziko, že Izrael porušuje Úmluvu OSN o genocidě.