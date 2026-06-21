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21. 6. 20265 minut

Ján Markoš: Proč Evropskou unii máme i nemáme rádi?

Robert Fico přiznává, že jsme sice chudší než jiné země Unie, ale zato víme, kdo je muž a kdo je žena. A do toho křičí Milan Uhrík s Milanem Mazurkem, že EU je zkažená.

Ján Markoš
,
Denník N

Vztah Slovenek a Slováků k Evropské unii je zvláštní. A vlastně i trochu záhadný.

Na jedné straně všechny průzkumy ukazují, že většina z nás je ráda, že jsme součástí EU. Například podle nejnovějšího Eurobarometru z jara 2026 až tři čtvrtiny Slováků považují Unii za „místo stability v neklidném světě“.

Na druhé straně si volíme politiky, kteří Evropskou unii kritizují. A honí si politické body tím, že s ní vstupují do konfliktu. Naposledy tak – zcela vědomě a záměrně – učinil premiér Fico při tématu uznávání manželství párů stejného pohlaví. Přidal se i Tomáš Drucker, někdejší ministr koalice, když odmítl vyplatit grant LGBTQ+ organizaci Saplinq.

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Jak tomuto zjevnému rozporu porozumět? Chceme v té Unii být, nebo ne? Tento text bude pokusem o jakési vysvětlení tohoto paradoxu.

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