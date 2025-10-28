Prezident: „Pokud někdo tvrdí, že nám nic nehrozí, tak lže.“ Jasnější vzkaz Babišovi nešlo vymyslet
Prezidentský projev 28. října je třeba číst jako Pavlův závazek, jak bude jednat o vládě
Československo jako stát už více než tři dekády neexistuje, naše společnost ale nemá důležitější a důstojnější státnickou slavnost, než bývá večer 28. října. A není to jen oceněním hrdinů a hrdinek z řad veřejnosti. Podstatnou roli hraje i prezidentský projev.
Přitom po nedávné předvolební kampani má člověk blízko k přesvědčení, že všechno už stokrát slyšel. Navíc do očekávání října nyní promlouvá i dojem, že současný prezident není tou postavou, od níž bychom nezapomenutelné proslovy s velkými myšlenkami čekali. Přece jen – ta laťka je u nás posazená celkem vysoko…
Jenže je to jinak. Zmíněná síla 28. října všechna sdělení, výzvy, apely umocňuje a koneckonců ani „generál“ Pavel nemá špatné projevy.
Potřebujeme reformy
Ján Markoš: Arogance a agresivita zabíjejí
U politiků jsou ještě nebezpečnější než u řidičů