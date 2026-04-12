12. 4. 20263 minuty

Orbán prohrál. A s ním i Babiš a jeho koaliční partneři

Výsledek maďarských voleb je pro Česko a Evropu dlouho vyhlížená dobrá zpráva

Erik Tabery

Viktor Orbán drtivě prohrál. Maďaři mu řekli ne přes masivní pomoc z Ruska, Spojených států, od české vlády i řady představitelů krajní pravice v Evropě. Maďarský autoritář neměl dobré ekonomické výsledky, ze země se stala zaostalá část Unie a voliče od vystavení účtu neodradilo ani nekonečné strašení. Je to výborná zpráva pro Evropu a špatná zpráva pro všechny autoritáře.

Hlasitý vzkaz

Přední evropský intelektuál Ivan Krastev prohlásil, že Orbán „je pro západní krajní pravici to, čím byl Fidel Castro pro levici v sedmdesátých letech“. To je velmi přesný popis reality, kterou jsme viděli i v Česku. K maďarskému autoritáři se hlásí Andrej Babiš, Tomio Okamura či Petr Macinka. Ten vyrazil podpořit Fidesz před volbami a mimo jiné řekl, že Orbánovo Maďarsko se stalo „inspirací nejen pro své sousedy, ale pro nás všechny, kdo bojujeme za konzervativní tradice Západu a křesťanské hodnoty“.  

A dodal pak jednu z nejkomičtějších metafor, jakou veřejný prostor v posledních letech slyšel: „Bylo statisticky prokázáno, že osobnosti jako Michelangelo Buonarroti se rodí přibližně jednou za pět set let. Já osobně jednoho takového muže z Maďarska velmi dobře znám. Shodou okolností je to váš současný předseda vlády.“ 

