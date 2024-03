Obnovené prokrvení nohou Miloše Zemana

Tolik detailů o zdraví Miloše Zemana ještě veřejnost neměla. Poté, co byl bývalý prezident před několika dny hospitalizován v motolské fakultní nemocnici s bolavou nohou, nemine den, kdy by nepřišly další podrobné informace. Zatím naposledy ošetřující lékaři v pondělí sdělili, že „po odstranění krevní sraženiny a provedení angioplastiky tepen došlo k obnovení prokrvení a rozvoji takzvaného reperfuzního syndromu, který se projevuje otokem končetiny“, a dodali, že vzniklý otok byl léčen „tzv. fasciotomiemi“, tedy naříznutím svalových krytů s ponecháním nářezů do chvíle, než otok ustoupí. Zeman, uvedla ještě nemocnice, je při vědomí, je orientovaný a při rehabilitaci spolupracuje. Další novinky mají být po domluvě s rodinou zveřejněny tuto středu.

Je v tom zjevný rozpor. V nedávné době, kdy byl Zeman ještě hlavou státu a vrchním velitelem české armády, nesouhlasil ani on, ani jeho blízcí spolupracovníci se zveřejňováním ničeho, co by mohlo byť jen trochu poodhalit, jak na tom se zdravím je – a to ani ve chvílích, kdy na vážných odděleních Ústřední vojenské nemocnice trávil víc času než doma v Lánech. Jeho okolí se tehdy snažilo všechny alarmující zprávy před veřejností ututlat v obavě, aby kvůli chatrnému zdraví nevyšla najevo jeho momentální nezpůsobilost vykonávat úřad.

Nemocnice tak měla od Zemanových hradních spolupracovníků zakázáno cokoli říkat. Pravda o Zemanově zdraví (tedy že v důsledku dalších onemocnění trpěl vážnou poruchou vědomí) tak vyšla najevo až díky dotazování se senátorů, kteří museli rozhodnout, zda ho zbaví či nezbaví jeho prezidentských pravomocí.