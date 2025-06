Na ženskou dobrý

Pokud by u nás chtěl někdo udělat skutečně průřezový pohled na uměleckou tvorbu vzniklou ženskýma rukama, nejspíš by začal Věstonickou venuší. U bezmála třicet tisíc let starého artefaktu je totiž podle nejnovějších výzkumů velmi pravděpodobné, že ho v mladém paleolitu vytvořila žena. Nejspíš matka dítěte, jehož otisk prstu se našel vytlačený do keramické sošky. Pak ale následuje mnohatisíciletá informační pauza, a NGP se tudíž logicky rozhodla začít až středověkem. Konkrétně Antependiem z Chebu, ozdobným závěsem na oltářní stůl Páně, který kolem roku 1300 na západě Čech vyšily ze skleněných korálků jeptišky z kláštera klarisek.