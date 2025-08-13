O lidech mezi námi, kteří popírají realitu
Cervantesův popis „rytíře“ Dona Quijota, jenž vehementně popírá realitu, kterou má přímo před očima, působí velmi současným dojmem
„Štěstí řídí naši věc lépe, než jsme si dovedli přát. Neboť hleď, příteli. Sancho Panzo, tamto se ukazuje třicet, nebo ještě o trochu více ohromných obrů.“ (…) „Jen se podívejte, Milosti,“ odvětil Sancho, „vždyť to nejsou obři, ale větrné mlýny a to, co se podobá ramenům, jsou křídla, která točí mlýnským kamenem, věje-li vítr.“ „Je vidět,“ na to Don Quijote, „že se nevyznáš v dobrodružstvích: obři to jsou, a bojíš-li se, kliď se odsud a modli se, zatímco já podstoupím divý a nerovný boj.“
S těmi slovy Don Quijote pobídl Rosinanta a s výkřikem „neutíkejte, zbabělá a bídná stvoření, útočí na vás jediný rytíř“ napadl nejbližší z mlýnů.
Kopí se mu zachytila v jeho křídle a rozlámala se. Milý samozvaný rytíř skončil na zemi. Ani tehdy, pochroumaný a zaprášený, si však nepřiznal, že se zmýlil. „To čaroděj Freston přeměnil obry na mlýny, aby mě zbavil slávy z vítězství; tak mě nenávidí,“ znělo jeho vysvětlení.
Miguel de Cervantes napsal Dona Quijota v roce 1605, před více než čtyřmi stoletími. A přece jeho popis „rytíře“ vehementně popírajícího realitu, kterou má přímo před očima, působí velmi současným dojmem. V České republice bude mít koncem srpna premiéru dokumentární film Velký vlastenecký výlet. Režisér Robin Kvapil vzal tři proruské konspirátory na Ukrajinu. Do bojových zón, do školy v podzemí. I k masovým hrobům. Změnili snad názor na Putina, když stáli tváří v tvář výsledkům jeho zločinů? Podle vyjádření režiséra se zdá, že se spíše zachovali jako Don Quijote. Aby si zachovali své názory, raději popřeli i ta nejzjevnější fakta.
