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24. 6. 20267 minut

Ján Markoš: Progresivní Slovensko na půli cesty k asertivitě

Stejně asertivní postoj jako ke Smeru bude muset dříve či později zaujmout i vůči konzervativní části opozice

Ján Markoš
,
Denník N

Po dlouhých měsících útoků ze strany premiéra napnuli v Progresivním Slovensku svaly a přešli do ofenzivy. Ukázalo se, že i Robert Fico má rodinu. Dokonce dvě rodiny: jednu pokrevní a druhou na způsob dona Corleona. V něčem jsou si obě tyto rodiny podobné: mají – použijme eufemismus – opravdu vřelý vztah ke státnímu rozpočtu.

Nová taktika Michala Šimečky a jeho týmu se setkala s příznivou odezvou. To ještě nemusí nic znamenat, populární nerovná se správný. Vždyť pravidlo, že na rodinu se nesahá, víceméně platilo ve slovenské politice poměrně dlouhou dobu. (Pravda, zdaleka neplatilo bez výjimek. Mohl by o tom vyprávět syn Michala Kováče i dcera Zuzany Čaputové.)

Zdá se však, že postup Progresivního Slovenska je oprávněný. A to hned ze tří důvodů.

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