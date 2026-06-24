Tomáš Brolík: Takže Havlova knihovna končí. (Teď už asi doopravdy.)
Po posledním čtvrtroce plném patálií je možná dobře začít na úplně zelené louce
Už je to (skoro) definitivní. Knihovna Václava Havla skončí. Vdova po prezidentovi Dagmar Havlová včera zrušila svůj souhlas s používáním Havlova jména, a bez toho knihovna v současné podobě nemůže fungovat. K tomuhle rozuzlení se v celém příběhu schylovalo přinejmenším od dubna.
David Dušek, současný šéf správní rady knihovny (kterého do ní před lety nominovala samotná Havlová, aby zastupoval její zájmy) říká, že jejímu vyjádření ještě ne zcela rozumí a něco je třeba vyjasnit, ale věta, že Havlová „ztratila důvěru v současné vedení knihovny a její směřování“, čímž je myšlen David Dušek sám, moc analyzování nepotřebuje. Knihovnu se stejným odůvodněním nejdřív opustili sponzoři, pak všichni zaměstnanci, a teď i dědička práv.
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Je možná dobře, že Havlova knihovna v současné podobě skončí. Ne že by dělala těch posledních víc jak dvacet let špatnou práci, ale poslední čtvrtrok jí zničil pověst. Ředitel Tomáš Sedláček přecenil svůj intelekt i řečnické schopnosti a sebe i knihovnu veřejně zesměšnil. Spor o něj a jeho budoucnost v knihovně ukázal, že hlavní sponzoři (manželé Bakalovi) a Dagmar Havlová už nechtějí spolupracovat. A jak může instituce pokračovat po odchodu celého týmu a hlavně následném veřejném obviňování, kdo za to všechno může a kdo si chce „Havla ukrást pro sebe“, jestli Sedláček s Duškem, nebo zaměstnanci?
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