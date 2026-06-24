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24. 6. 20263 minuty

Vzhůru k vyšším dluhům, konsolidaci odkládáme, schválila si vláda

Čekání na konsolidaci bude patrně delší než čekání na Godota

Filip Zelenka

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Oprávněné upozorňování na rozpočtový chaos bylo patrně jednou z věcí, která dostala současné strany k moci. Tomio Okamura na mítincích křovinořezem osekával státní výdaje, Motoristé slibovali do konce volebního období vyrovnaný rozpočet a hnutí ANO reformy, které dají do pořádku veřejné finance. Jak už to ale bývá, předvolební sliby mají k povolební realitě poměrně daleko. 

Ministryně financí Alena Schillerová už několik týdnů avizuje, že schodek státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než v letošním, kdy dosahuje 310 miliard korun. Požadavky ostatních rezortů jsou obrovské, to jsem ještě nezažila, svěřuje se médiím. O desítky více miliard by chtěl třeba ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), s dalším navyšováním počítá také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a další nezůstanou pozadu. 

Poté co kabinet výrazně rozvolnil rozpočtová pravidla, přišlo další oficiální potvrzení, že Babišova vláda příliš nepočítá s výraznou konsolidací rozpočtu. Tento týden totiž schválila nudně znějící dokument Fiskálně strukturální plán, což je materiál, který posílá do sídla Evropské komise a v němž popisuje, jako to chce dělat s veřejnými financemi v příštích letech. 

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Podle dokumentu by schodek státního rozpočtu měl vyrůst v příštím roce na 2,8 procenta HDP bez započtení výdajů na obranu ve výši až 0,4 procenta. Reálně by tak mohl rozpočet být v deficitu přes tři procenta HDP – což je úroveň, přes kterou se ministryně Schillerová nechtěla s veřejnými financemi dostat. 

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