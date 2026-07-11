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7. 11. 20265 minut

Ján Markoš: Právě se nově budují hodnoty hokejového světa. Pokud Slovensko zůstane stranou, ztratí i zbytky respektu

Pod vedením našeho šéfa hokejového svazu jsme se vydali cestou sebeostrakizace

Ján Markoš
,
Denník N
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Ruští hokejisté mají právo účastnit se mezinárodních soutěží. Takto to alespoň rozhodla Mezinárodní sportovní arbitráž. A v demokratické společnosti rozhodnutí soudů respektujeme.

Mohli bychom samozřejmě polemizovat o tom, proč k tomuto verdiktu došlo. Možná situaci podcenila Mezinárodní federace ledního hokeje, když své rozhodnutí vyloučit Rusy postavila zejména na obavách o bezpečnost akcí a neargumentovala vlastními hodnotami. Možná soud ani jinak rozhodnout nemohl, pokud se měl držet litery práva. Nechme však tyto úvahy prozatím stranou. Soud rozhodl, Rusové mohou hrát.

Jenže není jim to nic platné, ​​protože se ukázalo, že s nimi velká část hokejového světa nechce nic mít. Finové, Švédové, Dánové či Češi proti nim nenastoupí. Sponzoři jako Škoda, Tipsport nebo Nokian Tyres zvažují ukončení podpory či alespoň omezení spolupráce při zápasech Rusů. Některé pořadatelské státy již předem oznámily, že hokejistům z Ruska neudělí víza.

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